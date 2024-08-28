حريقان في غلبون وبلاط - جبيل وعناصر الدفاع المدني تعمل على اخمادهما

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بإندلاع حريق كبير في بلدة غلبون - في قضاء جبيل، تعمل عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل الاقليمي ومراكز ترتج وجاج وبجه على اخماده بصعوبة نظرا لسرعة الرياح وحدة الشمس . كما اندلع حريق في بلدة بلاط تعمل عناصر الدفاع المدني على اخماده.

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