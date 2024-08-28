بوحبيب اطلع من قنصل لبنان في باناما على ملف الموقوفين من ابناء الجالية اللبنانية بجرائم جزائية

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، قنصل لبنان الفخري في باناما محمد الحاج، الذي أطلعه على أوضاع الجالية اللبنانية في باناما، وعلى الظروف التي تحيط بعدد من أبنائها الموقوفين هناك بجرائم جزائية.

وقد أعطى الوزير بوحبيب توجيهاته بضرورة متابعة قضية هؤلاء الموقوفين ومعالجتها وفق القوانين المرعية، لا سيما وأنه لا يوجد اتفاقية استرداد موقوفين بين لبنان وباناما.