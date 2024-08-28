التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، قنصل لبنان الفخري في باناما محمد الحاج، الذي أطلعه على أوضاع الجالية اللبنانية في باناما، وعلى الظروف التي تحيط بعدد من أبنائها الموقوفين هناك بجرائم جزائية.
وقد أعطى الوزير بوحبيب توجيهاته بضرورة متابعة قضية هؤلاء الموقوفين ومعالجتها وفق القوانين المرعية، لا سيما وأنه لا يوجد اتفاقية استرداد موقوفين بين لبنان وباناما.
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب اطلع من قنصل لبنان في باناما على ملف الموقوفين من ابناء الجالية اللبنانية بجرائم جزائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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