الطقس غدا غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن "طقسا صيفيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الساحل وأدنى منها في الداخل وعلى المرتفعات".

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الداخلية.

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال والداخل، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل اضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية لتصل أحياناً الى ٥٥ كلم/س ويرتفع معها موج البحر.

السبت: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على الجبال وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية وتبقى الرياح ناشطة كما نحذر من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى المتر ونص خاصة في المناطق الشمالية.