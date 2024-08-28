عطل معلوماتيّ شل الخدمة في مطار ومؤسسات عامة في هولندا

أدى عطل معلوماتي مجهول السبب في هولندا إلى شل الخدمة في مطار إقليمي والعديد من المؤسسات العامة، من بينها خفر السواحل والشرطة العسكري.

وبقيت الطائرات متوقفة في مطار أيندهوفن (جنوب شرق) الذي يخدم نحو ثلاثين وجهة دولية.

وذكر الموقع الإلكتروني للمطار انه "بسبب تعطل الشبكة، أصبحت الملاحة الجوية غير ممكنة في مطار أيندهوفن. ولم يتضح بعد الوقت الذي ستستغرقه تسوية الوضع".

ويبدو أن مطار سخيبول الواقع بالقرب من أمستردام، وهو أحد المطارات الرئيسية في أوروبا، يعمل بشكل طبيعي. كما عرقل العطل اداء العديد من المؤسسات العامة في هولندا.

كما تعذر الوصول إلى مركز الاتصال التابع للشرطة العسكرية الهولندية، بحسب السلطات.