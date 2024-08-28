الجيش الإسرائيلي: قتلنا 7 مسلّحين في الأغوار وجنين واعتقلنا مطلوبين خلال العملية العسكرية

ذكر الجيش الإسرائيلي، أنّ "قواتنا قتلت 4 مسلحين بقصف جوي في منطقة الأغوار، و3 مسلحين فلسطينيين في جنين بغارة جوية".

وأشار، في بلاغ، إلى أنّه "اعتقل مطلوبين خلال العملية العسكرية وعثرنا على وسائل قتالية وعسكرية"، لافتًا إلى أنّ "قوة من المستعربين تابعة لحرس الحدود قتلت مسلحين خلال العملية".

ويأتي ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية التي أطلقها فجر اليوم الأربعاء في مناطق شمال الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلن مدير دائرة الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح لقناة "الجزيرة"، عن سقوط "9 شهداء برصاص قوات الاحتلال في جنين وطوباس".

وذكر أن "طواقمنا غير قادرة على الوصول إلى الشهداء بمخيم الفارعة" في طوباس، مضيفا "الاحتلال يحاصر المستشفيات ويمنع طواقمنا من الوصول لها".

وكانت قد أعلنت كتيبة طولكرم في "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بلاغ، أنّ "مقاتلينا تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية صهيونية في محور شارع نابلس محققين إصابات مباشرة في صفوف طاقمها وإخراجها عن الخدمة".

كما أفادت عن "استهداف طائره مسيرة (درون) وإسقاطها في محور المنشية"، مضيفة "تمكن مقاتلونا من استهداف نِقاط تمركز القناصة المتحصنة داخل أحد المنازل في مخيم نور شمس وإمطارهم بزخات من الرصاص المباشر محققين إصابات مباشرة".

إلى ذلك، ذكرت كتيبة جنين في "سرايا القدس"، "أننا نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محاور القتال غرب جنين وأمطرناه وآلياته بالرصاص محققين إصابات مباشرة".