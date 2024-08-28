ترامب أعلن توصله إلى اتفاق مع هاريس بشأن مناظرة في 10 أيلول

أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، أنه توصل ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس إلى اتفاق بشأن المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما المقررة في 10 أيلول، بعد يومين من تلويحه بالانسحاب منها.

ولم يؤكد فريق نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، هاريس، حصول الاتفاق مع الرئيس الأميركي السابق ومنافسها في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.

وكانت المناظرة المرتقبة أثارت خلافات حول ما اذا كان يتعين إغلاق ميكروفون المنافس من عدمه عندما يتحدّث خصمه.

وسبق وأن قال ترامب: "لماذا أشارك في مناظرة مع كامالا هاريس على هذه الشبكة؟"، في إشارة الى "أيه بي سي" التي اتهمها بالانحياز للمرشحة الديمقراطية.

وعلى رغم تكراره انتقاد الشبكة الأميركية، أكد ترامب أن "أيه بي سي" قدمت ضمانات بأن المناظرة التي ستقام في فيلادلفيا ستكون "منصفة".

لكن حملة هاريس التي تطالب بإبقاء الميكروفون متاحا طوال المناظرة، اتهمت ترامب بالمراوغة، من دون أن تعلن صراحة ما اذا تم الاتفاق معه.

وسبق لترامب أن لوّح بالامتناع عن المشاركة في المناظرة، وهي الأولى بينه وبين هاريس منذ ترشحها عن الحزب الديمقراطي في أعقاب انسحاب بايدن من السباق أواخر تموز، إثر تقديمه أداء كارثيا خلال مناظرة مع ترامب في حزيران.

وسبق لحملة ترامب أن أكدت ضرورة إقامة المناظرة مع هاريس بحسب المعايير نفسها لمناظرة بايدن، أي إغلاق ميكروفون المرشح أثناء تحدث منافسه.