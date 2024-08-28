استشهاد الصحفي محمد عبد ربه في قصف صهيوني على النّصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد الصحفي محمد عبد الفتاح عبدربه وشقيقته سمية جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال على شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، جريمة استهداف الصحفي عبد ربه، ويعمل صحفياً مع شركة المنارة للإعلام مؤكدًا ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (172 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأدان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال “الإسرائيلي” للصحفيين الفلسطينيين، ونحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

حركة فتح الفلسطينية:العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية لن يرهب الشعب الفلسطيني

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ضمن حرب الإبادة الممنهجة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لن يرهب الشعب الفلسطيني أو يبدد إرادته في الحرية والاستقلال.

وأضافت - في بيان اليوم /الأربعاء/ ،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها لن يحقق مآربها في تهجيره أو اقتلاعه من أرضه.

كما أشارت (فتح) إلى أن ممارسات جيش الاحتلال المتمثلة في استهداف المدنيين، ومحاصرة المستشفيات، والاعتداء على الطواقم الطبية والصحفية تدل على النزعة الإجرامية لقوات الاحتلال الاستعمارية ، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والانصياع للقانون الدولي، وإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.