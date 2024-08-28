عباس قطع زيارته للسعودية لمتابعة آخر المستجدات في الضفة الغربية

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع زيارته للسعودية والعودة اليوم ، لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في ظل العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد بدأ فجر اليوم، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن مقتل تسعة فلسطينيين، وإصابة 11 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.
وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.
وفرض الجيش الاسرائيلي حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاق عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفها.
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