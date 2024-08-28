الوطني الحر: كنعان اختار الاستقالة من التيار في الاعلام وسنصدر المعلومات التفصيلية عن الموضوع لاحقاً

أشار التيار الوطني الحر، في بيان الى انه "بعد أن تمّ استدعاؤه البارحة الى مجلس الحكماء، وبعد رفضه الحضور ثلاث مرات متتالية الى الهيئة السياسية وعلى جدول اعمالها الوضع الداخلي للتيار، وعلى الرغم من تبليغه الدعوة على مجموعة الهيئة السياسية للتيار وعلى خطّه المباشر، وعلى الرغم من تحديد موعد له نهار الجمعة المقبل مع رئيس التيار، اختار كنعان ان يقدّم استقالته من التيار في الاعلام، على أن يصدر التيار البيانات والمعلومات التفصيلية عن الموضوع لاحقاً".

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