ميقاتي بحث والسفيرة الاميركية في التحضيرات الجارية للتمديد لليونيفيل وترأس اجتماعا حول موضوع قطوعات الحساب

عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون العلاقات الثنائية بين البلدين والتحضيرات الجارية لعقد جلسة مجلس الامن الدولي لاقرار التمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل".

ورأس ميقاتي اجتماعا خصص للبحث في موضوع قطوعات الحساب شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضية نيللي ابي يونس، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج المعراوي وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.

واكد الخليل في ختام الاجتماع ان "مشروع الموازنة سيسلم قريبا الى الوزراء تمهيدا لبحثه في مجلس الوزراء."

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي أعلن بعد اللقاء انه "بحثنا في مشروع تأمين الأمن الغذائي وسلامته الذي نعمل عليه منذ فترة باشراف دولة الرئيس وبالتنسيق بين وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة.يقضي المشروع وهو تكاملي بين الصناعة والزراعة، بتشجيع المزارع على تكثيف زراعة القمح، بناء على معطيات المساحات الزراعية الصالحة والطقس في لبنان الملائم لذلك، ومن ثم يتحوّل المنتج إلى المطاحن للتصنيع، فنكوّن سلسلة انتاج متكاملة من المواد الأوّلية الى المنتج الأخير. وهي دورة اقتصادية تحصّن خارطة الأمن الغذائي في لبنان.