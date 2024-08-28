حزب الله نعى محمد حسن طه من مدينة بعلبك

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد محمد حسن طه "كرار" مواليد عام 1972 من مدينة بعلبك في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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