حزب الله: نفذنا هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستعمرة يعرا

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل الثلاثاء شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‏ يوم الاربعاء 28-8-‌‏ 2024، هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستعمرة يعرا مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة".

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