بو حبيب بحث مع ماغرو وجونسون في نص مشروع قرار التمديد لليونيفيل المقرر مناقشته في مجلس الامن اليوم

واصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب لقاءاته مع سفراء عدد من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بشأن تمديد ولاية اليونيفيل.

والتقى سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون وبحث معهما في بعض النقاط الواردة في نص مشروع قرار التمديد لليونيفيل باللون الأزرق الذي قدمته فرنسا الى مجلس الأمن بصفتها "حامل القلم"، والذي من المقرر أن يناقشه أعضاء المجلس بعد ظهر هذا اليوم بتوقيت بيروت، مع احتمال التصويت عليه في الجلسة نفسها.