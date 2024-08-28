عرض البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أوضاع المؤسسة العسكرية وعمل قوى الأمن الداخلي. وأثنى الراعي على "الجهود التي تبذلها القوى الأمنية رغم الظروف الصعبة التي نمر بها"، مؤكدا"الثقة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في لبنان والتي تبقى العامود الفقري للأمن والاستقرار فيه".

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي التقى عثمان وعرض معه أوضاع المؤسسة العسكرية وعمل قوى الأمن الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.