القصيفي استقبل كريستيان الجميّل: نقابة المحررين ملتزمة الدفاع عن الصحافيين والاعلاميين

التقى نقيب المحررين جوزف القصيفي الزميلة كريستيان الجميّل.
وقد شكرت الجميّل مجلس نقابة المحررين والنقيب القصيفي على موقف النقابة الرافض لمثولها أمام مكتب جرائم المعلوماتية في الدعوى المقامة عليها من قبل بعض المحامين على مقال نشره موقعها (leb talks.com) . ودعوتها لها لعدم المثول إلاّ أمام محكمة المطبوعات عملاً بالماديتن 28 و 29 من قانون المطبوعات.
ورحبّ القصيفي بالزميلة الجميّل، مؤكدا ان "نقابة المحررين ملتزمة الدفاع عن الصحافيين والاعلاميين ووقوفها ضد من يحاول الحّد من حرية عملهم والتعبير عن آرائهم. وإن كل مساءلة لهم يجب ألاّ تتمّ إلا من خلال محكمة المطبوعات كما نصّ قانون المطبوعات وفق التعديلات التي أدخلت عليه في العام 1994 والتي أكدّت عدم جواز إحالة الصحافيين والاعلاميين بذريعة مخالفات النشر إلاّ أمام محكمة المطبوعات، وليس أمام أيّ محكمة أخرى".
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