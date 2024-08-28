اليابان تصدر أعلى تحذيراتها الطارئة من إعصار شانشان

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت اليابان أعلى إنذاراتها الطارئة فيما يتجه الإعصار شانشان صوب جزيرة كيوشو بشمال البلاد، ومن المتوقع أن تجلب العاصفة العاتية أمطارا غزيرة قبل بلوغ اليابسة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن شانشان لديه سرعة قصوى تبلغ 95 عقدة (176 كيلومترا) في الساعة بالقرب من مركزه ومن المتوقع أن تشتد فيما يقترب من كيوشو غدا الخميس.

ويعادل الإعصار حاليا إعصارا من الفئة الثانية على مقياس سفير سيمبسون المؤلف من خمس نقاط.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أعلى إنذاراتها الطارئة لإقليم كاجوشيما في كيوشو، حيث حذرت المواطنين من رياح عاتية وأمواج عالية جراء الإعصار.

وقد يسقط 600 ملم من الأمطار على الجزء الجنوبي من الجزيرة خلال 24 ساعة حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي غدا الخميس.

وأضافت الوكالة أن الإعصار شانشان كان يتحرك صوب اليابان بوتيرة بطيئة الأسبوع الحالي، مما أدى إلى فترات طويلة من الأمطار والرياح عبر المناطق المتضررة. ومن المتوقع أن تزيد السرعة القصوى للعاصفة إلى 100 عقدة، أي أنه يعادل إعصارا من الفئة الثالثة وهو ما يعتبر عاصفة كبيرة.