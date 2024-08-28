وزير الطيران يبحث التعاون مع الملحق الإقليمي لإدارة الجمارك بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

بحث سامح الحفني وزير الطيران المدني، مع الملحق الإقليمي لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية US-CBP لمنطقة الأوسط وإفريقيا بالسفارة الأمريكية بالقاهرة ماريو بينغولي، عددًا من مشروعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران، اليوم الأربعاء، مع الملحق الإقليمي لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون الوثيق مع كافة الجهات الدولية لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان في مجال الطيران المدني.

وناقش الجانبان مشروع النظام المتقدم للمعلومات المُسبقة عن المسافرين والشحنات الجوية (API/PNR)، ومشروع النظام المتكامل لتبادل المعلومات الأمنية (ATS-G) ومشروع البرنامج المشترك لتقييم مخاطر الشحنات الجوية (ACAS).

وأكدا - خلال اللقاء - أهمية التعاون المستمر فيما بينهما لتعزيز أمن الطيران وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي الهام.