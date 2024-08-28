اجتماع أمريكي صيني يمهد الطريق لمحادثات رئيسي الدولتين في "المستقبل القريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ)

ناقش وزير الخارجية الصيني وانج يي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الإعداد لمحادثات جديدة بين رئيسي البلدين في اجتماعات ترمي إلى إدارة العلاقات الشائكة بين الدولتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الصيني في بيان تم نشره مساء اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) دون أن يشير إلى كيفية التواصل: "بحث الجانبان جولة جديدة من التواصل بين رئيسي الدولتين في المستقبل القريب".

وأعاد وانج التطرق إلى مواقف الصين بشأن مجموعة من القضايا الشائكة من مطالبتها الإقليمية بالسيطرة على تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي إلى اعتراضها على القيود الأمريكية على طموحاتها التكنولوجية.

وأعرب وانج يي أيضا عن رغبته في بث الاستقرار في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم التي اضطربت أثناء ولاية الرئيس جو بايدن.

وحث الولايات المتحدة على وقف تسليح تايوان وأعاد تأكيد أحقية بكين في بحر الصين الجنوبي، داعيا واشنطن إلى عدم "التغاضي عن انتهاكات" الفلبين.