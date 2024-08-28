مصرع عامل دليفري في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل دليفري مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية خلال توصيله طلب، أمام منطقة المعنا بدائرة بندر قنا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، أسفر عن مصرع عامل دليفري أمام منطقة المعنا ببندر قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وبالفحص تبين أن الضحية يبلغ من العمر 42 عامًا، من قرية المخادمة التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.