محافظ كفر الشيخ يكلف بتعميم معارض "أهلًا مدارس" بجميع المراكز والمدن - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كلف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بتعميم معارض "أهلًا مدارس" لتوفير الزي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بكافة مراكز ومدن المحافظة لخدمة الأهالي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات، لتعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات.

حضر الاجتماع، الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال كلمته للتنفيذيين، أشاد محافظ كفر الشيخ بالمبادرة الرئاسية "بداية" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سوف يجرى تدشينها يوم 7 سبتمبر المقبل في العاصمة الإدارية بمشاركة جميع الوزارات وهيئات وأجهزة الدولة، بعنوان "المشروع القومي للتنمية البشرية - بداية جديدة لبناء الإنسان".

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الانتهاء من الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024-2025، والمرور على جميع مدارس المحافظة قبل بداية العام الدراسي الجديد بأسبوع، والتنسيق مع الجهات المعنية لصالح دعم الطلاب.