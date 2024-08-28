"ملابس عارية أظهرت مفاتنها".. قرار جديد من النيابة بشأن راقصة الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:

أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد، بإخلاء سبيل الراقصة "س" بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في اتهامها بنشر الفسق والتحريض عليها من خلال مقاطع فيديو في الساحل الشمالي.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن ملابسات ضبط الراقصة "س" على خلفية التحريض على الفسق والفجور، وتعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.

وقالت التحريات إن الراقصة تعمدت العري خلال مقاطع فيديو أظهرت فيها مفاتنها بملابس عارية، ونشرت مقاطع الفيديو والصور على صفحات منصات التواصل الاجتماعي تستعرض خلالها أجزاء من جسدها خلال وصلات رقص.

وأشارت التحريات إلى أن الراقصة "س" متهمة بالتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري وتعمد إثارة الغرائز، حيث رصدت أجهزة الوزارة نشاطها واستصدرت إذنًا من النيابة العامة بضبطها وإحضارها ثم تم القبض عليها في الشيخ زايد.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الراقصة قامت بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على خدش الحياء العام والفسق والفجور، وقامت بإحياء حفلات رقص في الساحل الشمالي بشكل خليع ومثير للغرائز.

اصطحبت مأمورية أمنية خاصة الراقصة "س" إلى مقر نيابة أول وثان الشيخ زايد، وذلك للتحقيق معها وسماع أقوالها في اتهامها بنشر الفسق والفجور وممارسة العلاقات غير الشرعية، وذلك عقب ضبطها بمسكنها في الشيخ زايد.

وبدأت نيابة أول وثان الشيخ زايد التحقيق مع الراقصة سلطانة ومواجهتها بالاتهامات الموجهة اليها من التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز وممارسة العلاقات غير الشرعية، والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.