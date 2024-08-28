احتراق توك توك ومصرع قائده نتيجة التصادم مع ميكروباص في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي سائق مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث احتراق توك توك جراء تصادمه مع سيارة ميكروباص، بقرية عباسة التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث احتراق توك توك بعد تصادمه مع سيارة ميكروباص في مركز قوص.

وبالفحص تبين أن "محمد. إ" يبلغ من العمر 58 عامًا، خلال قيادته التوك توك اشتعلت فيه النار بعد تصادمه مع سيارة ميكروباص بقرية عباسة، مما أسفر عن مصرعه، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.