قوى الامن تعمم صورة المفقود ايلي جرجس في محلة جل الديب

اعلنت المديريـّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلـي _ شعبة العلاقـات العامّة في بيان، بانها تُعمِّم، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: ايلي جورج جرجس (من مواليد عام 1980، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 27-8-2024 مكان عمله في محلة جل الديب على متن سيارة نوع "داسيا"، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

اضاف البيان "لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة انطلياس في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 713517-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات".