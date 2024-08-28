شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود التحالف الوطنى من أجل تعزيز التكافل بين مختلف فئات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

بذل التحالف الوطني للعمل الأهلى جهودا كبيرة فى سبيل تعزيز التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، كان أبرزها إطلاق تعد مبادرة "كتف فى كتف"، فى شهر رمضان الماضى، وكانت المبادرة بمثابة قطار للخير أطلقه التحالف ليجوب محافظات مصر، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من محدودى الدخل والبسطاء، لتأمين الغذاء مع دخول الشهر الكريم.

وتُعد هذه المبادرة نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، وحشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعى، وترسيخ التكاتف بين أفراد المجتمع، بمشاركة آلاف المتطوعين فى المبادرة، الأمر الذى يعكس التفاعل السريع والجاد بين المصريين لدعم البسطاء ومحدودى الدخل وتلبية احتياجاتهم المعيشية وتخفيف العبء عن كأهلهم، وتوفير السلع الأساسية لمحدودى الدخل وإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا.

واعتمدت المبادرة على توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية.



كما أطلق التحالف مؤخرا مبادرة إيد واحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصرى، وتستهدف تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا فى مختلف محافظات الجمهورية.



وتأتى هذه الحملة فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرى، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا.

وتضمن الحملة إطلاق القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحى المباشر للأسر المستهدفة فى مختلف المناطق، فضلا عن الخدمات المقدمة من توزيع المواد الغذائية، وتوزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم، بالإضافة إلى ادآقامة ندوات توعويه.

وتهدف حملة "إيد واحدة" إلى تقديم الدعم الغذائى والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة فى المناطق المستهدفة، وتعزيز التكامل المجتمعى والتماسك الاجتماعي.