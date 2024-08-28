شكرا لقرائتكم خبر عن ماعت تعقد دورة تدريبية عن صحافة المواطن ومكافحة التضليل المعلوماتى للصحفيين العرب والان مع تفاصيل الخبر

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الدورة التدريبية الثانية حول "صحافة المواطن ومكافحة التضليل المعلوماتي"، وذلك بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين في المنطقة العربية من 6 دول مختلفة (مصر - العراق – المغرب – الأردن - اليمن – السودان).

وتناولت ماعت خلال التدريب أهمية صحافة المواطن كأداة للمشاركة المجتمعية، ودور التربية الإعلامية في مكافحة التضليل المعلوماتي، بالإضافة إلى تعزيز التفكير النقدي لدى الصحفيين، لأنه أصبح عاملا هاما فى التعامل بوعي ووضوح مع المعلومات، فضلا عن تزويد الصحفيين بأدوات تساعد في التحقق والتأكد من المعلومات قبل نشرها، وكذلك بعد نشرها.

وفي ذات السياق قالت مارينا سامي، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة ماعت، إن التربية الإعلامية هي الوسيلة الأفضل فى التصدى للأخبار المعلومات المضللة، لأنها تساعد في تنمية وتعزيز قدرات ومهارات التفكير الناقد لدى الأفراد والمتلقين للمعلومة، وأكدت مارينا سامى أن الصحفيين يتحملون مسئولية مجتمعية ومهنية في التصدي وحماية الجمهور من الأخبار المضللة، لذلك تحرص مؤسسة ماعت علي تعزيز ورفع قدرات الصحفيين والإعلاميين، بكيفية التدقيق وكشف الحقائق لمواجهة المعلومات المضللة وذلك من خلال أدوات وأساليب تساعدهم في التحقق من المعلومات.

وشدد الدكتور ميرال صبري، أستاذ بقسم الإعلام بالجامعة الأمريكية، على أهمية تدقيق المعلومات ومحاولة التأكد من صحتها خاصة من قبل الصحفيين قبل النشر، وذلك لتجنب الخسائر المترتبة على نشر المعلومات غير الصحيحة أو المضللة.

الجدير بالذكر أن ماعت عقدت الدورة التدريبية الأولى خلال شهر يوليو بحضور ومشاركة 25 صحفي وإعلامي في المنطقة العربية من 9 دول مختلفة (تونس – ليبيا – العراق – المغرب – سوريا – الأردن – اليمن – الصومال – السودان).