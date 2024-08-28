دوجاريك: إصابة شاحنة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة بنيران إسرائيلية في غزة

اعلن متحدث باسم منظمة الامم المتحدة "اصابة شاحنة للمنظمة كانت ضمن قافلة مساعدات إنسانية تم التنسيق في شأنها مع السلطات الإسرائيلية، بنيران اسرائيلية في غزة من دون تسجيل سقوط قتلى".

واوضح المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك "مساء أمس، أصيبت شاحنة مساعدات إنسانية للامم المتحدة يمكن التعرف عليها بوضوح، كانت ضمن قافلة تم التنسيق بالكامل في شأنها مع القوات المسلحة الإسرائيلية بنيران إسرائيلية عشر مرات"، لافتا الى نجاة الشخصين اللذين كانا يستقلانها.