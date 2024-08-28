الجيش الإسرائيلي اعلن فشله في حماية قرية فلسطينية من هجوم دامٍ شنه مستوطنون في 15 آب

اعلن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الجنرال آفي بلوث، أنه "فشل في حماية قرية فلسطينية من هجوم دامٍ شنه مستوطنون في 15 آب وتسبب في مقتل رجل يبلغ 23 عاما، وذلك كونه تأخر في إرسال قوات".
ووصف بلوث "الهجوم على قرية جيت الذي أثار استنكارا دوليا، بأنه عمل إرهابي خطير للغاية".
وأكد في بيان بشأن تحقيق الجيش حول الهجوم أن "القضية لم تغلق ولن تغلق ما لم يتم تقديم الجناة إلى العدالة".
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