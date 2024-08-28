تكلفة التأمين على السفن بالبحر الأحمر تتضاعف بعد أنباء تسرب نفطي

ذكرت مصادر في قطاع التأمين اليوم إن تكلفة التأمين على السفن التي تبحر عبر البحر الأحمر تضاعفت تقريبا بعد أنباء عن تسرب النفط من ناقلة هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية.

واستهدف الحوثيون الأسبوع الماضي ناقلة النفط "سونيون" التي ترفع علم اليونان بأنواع متعددة من القذائف. وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أمس الثلاثاء إن النفط يتسرب من الناقلة على ما يبدو.

وأضاف البنتاغون أن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ الناقلة لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن علاوة مخاطر إضافية على المرور في البحر الأحمر صعدت إلى 0.75 بالمئة من قيمة السفينة من 0.4 بالمئة قبل الهجوم، وذلك رغم ارتفاعها إلى واحد بالمئة في شباط وفقا لبيانات القطاع.

وأضافت المصادر أن الزيادة الأخيرة قد ترفع تكلفة الرحلة بمئات الآلاف من الدولارات، وذلك رغم تراجع تكلفة التأمين على السفن المملوكة للصين بما يصل إلى 50 بالمئة منذ فبراير شباط نظرا لأن استهدافها أقل احتمالا.

واوضح أحد المصادر إن بعض شركات التأمين لا توفر حاليا تغطية تأمينية للإبحار عبر المنطقة بسبب احتمال غرق الناقلة.

وأشار مسؤول في البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيديس) إلى رسالة أرسلت في 28 آب لمراكز تنسيق الإنقاذ البحري، قائلا إن البعثة تقيم “جدوى التدابير الوقائية”، ومنها سحب الناقلة.

وجاء في الخطاب أن “الوضع يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا بحدوث تلوث إقليمي، وستكون الدول الساحلية الأكثر عرضة للخطر”.