بوريل: يجب ألا تكون العملية الإسرائيلية في الضفة تمهيدا لتوسيع الحرب بغزة

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه "يجب ألا تكون العملية الإسرائيلية في الضفة تمهيدا لتوسيع الحرب بغزة"، مشيرا الى أن "المقارنة التي أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن إجلاء الفلسطينيين تهدد بزيادة زعزعة الاستقرار".

وكانت قد أكّدت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنّ "اشتباكات مسلحة صعبة وثقيلة اندلعت في مخيمات شمال الضفة الغربية مع وصول القوات الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، أعلنت كتيبة طولكرم في "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بلاغ، أنّ "مقاتلينا تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية صهيونية في محور شارع نابلس محققين إصابات مباشرة في صفوف طاقمها وإخراجها عن الخدمة".

كما أفادت عن "استهداف طائره مسيرة (درون) وإسقاطها في محور المنشية"، مضيفة "تمكن مقاتلونا من استهداف نِقاط تمركز القناصة المتحصنة داخل أحد المنازل في مخيم نور شمس وإمطارهم بزخات من الرصاص المباشر محققين إصابات مباشرة".

إلى ذلك، ذكرت كتيبة جنين في "سرايا القدس"، "أننا نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محاور القتال غرب جنين وأمطرناه وآلياته بالرصاص محققين إصابات مباشرة".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء "عملية عسكرية واسعة تستهدف المسلحين في جنين وطولكرم بالضفة الغربية".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن "الجيش بدأ عملية واسعة شمالي الضفة الغربية ستستمر لأيام في طولكرم وجنين".