اشارت القناة 12 العبرية نقلاً عن مصادر إسرائيلية مطلعة، الى اننا لسنا متفائلين بشأن مفاوضات الدوحة بسبب عدم إحراز تقدّم في موضوع الانسحاب من محور فيلادلفيا، ومطلب إنهاء الحرب في قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 العبرية نقلاً عن مصادر إسرائيلية مطلعة: لسنا متفائلين بشأن مفاوضات الدوحة بسبب عدم إحراز تقدّم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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