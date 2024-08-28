وزير الخارجية الفرنسي: ندعم الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة

اعلن وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، انني "أشدت خلال مباحثاتي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بدور الدوحة بالمفاوضات بشأن غزة"، مؤكدا اننا "ندعم الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

وفي وقت سابق، أعلن نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ديفيد كوهين، أن "مصير اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس سؤال سيجيب عليه إلى حد كبير زعيم الحركة".

واشار في قمة للاستخبارات والأمن القومي بواشنطن، الى أن "الإسرائيليين يُظهرون جدية في المفاوضات".

ويعمل وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر على إبرام اتفاق بين الجانبين ومنع اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا.