وصول 500 مهاجر عبر القناة الإنجليزية خلال يوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت بيانات رسمية بريطانية حديثة وصول أكثر من 500 مهاجر إلى المملكة المتحدة بعد عبورهم القناة الإنجليزية أمس الثلاثاء.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية عبور نحو 526 شخصاً القناة على متن ثمانية قوارب، ليرتفع إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا خلال عام 2024 حتى الآن بنسبة 0.1 % إلى 19 ألفاً و820 شخصاً، مقارنة بـ 19 ألفاً و801 شخص خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأظهرت الصور رجالاً ونساءً وأطفالاً يرتدون سترات النجاة ويلتحفون بالبطانيات وهم ينزلون من سفينة تابعة لقوات حرس الحدود في دوفر أمس الثلاثاء، فيما يتم مساعدة طفل على كرسي متحرك لدى وصوله إلى الميناء.

وكان هؤلاء أول الوافدين خلال أسبوع منذ أن عبر 206 أشخاص القناة في 19 أغسطس الجاري، بحسب بيانات وزارة الداخلية. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية «نريد جميعاً أن نرى نهاية لعبور القوارب الصغيرة الخطيرة، التي تقوض أمن الحدود وتعرض الأرواح للخطر».

وأضاف المتحدث «تتخذ الحكومة الجديدة خطوات لتعزيز أمن حدودنا، وإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود التي من شأنها أن تضم أجهزة الاستخبارات والإنفاذ لدينا، والمجهزة بمئات الأفراد المتمركزين في المملكة المتحدة وخارجها، لسحق عصابات التهريب الإجرامية التي تجني أرباحاً بالملايين».