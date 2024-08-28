24 مفقودا في فيضانات شمال اليمن

اجتاحت مياه الفيضانات قرية في شمال اليمن، أمس، ما أدى إلى غمر المنازل والمتاجر وفقدان 24 شخصًا على الأقل، وتعرضت مديرية ملحان في محافظة المحويت للأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبب في فيضانات دمرت سبعة منازل وأربعة متاجر.
وتعاني البنية التحتية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من مشاكل كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بمسارات الأودية ومصدات السيول، وغيرها من المشاكل التي تسبب فيها الحوثيون في الطرق والكباري.
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