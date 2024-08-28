برنامج الأغذية العالمي يعلق أنشطته في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الأربعاء)، تعليق أنشطته مؤقتاً في أنحاء غزة، بعد إصابة مركبة بعشر رصاصات، على الأقل، خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.

وأُصيبت الشاحنة التي كانت ضمن قافلة مساعدات إنسانية تم التنسيق بشأنها مع السلطات الإسرائيلية، بنيران إسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، في غزة من دون تسجيل سقوط قتلى، بحسب ما أعلن متحدث باسم المنظمة، اليوم (الأربعاء)، مذكراً بحوادث مماثلة سابقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «مساء أمس، أُصيبت شاحنة (مساعدات) إنسانية للأمم المتحدة يمكن التعرف عليها بوضوح، كانت ضمن قافلة تم التنسيق بالكامل في شأنها مع (القوات الإسرائيلية) بنيران إسرائيلية 10 مرات». وأكد المتحدث نجاة الشخصين اللذين كانا يستقلانها.

وأضاف أن هذا الحادث «هو الأحدث (بين حوادث أخرى) ويؤكد أن الأنظمة المعمول بها بهدف التنسيق لا تؤدي غرضها»، مشيراً إلى «أننا نواصل العمل مع (القوات المسلحة الإسرائيلية) لضمان عدم تكرار حوادث كهذه».

إطلاق النار متعمداً أو لا

وسئل دوجاريك عما إذا كان إطلاق النار متعمداً أو لا، فقال: «لا سبيل لدينا لتحديد نيات مَن يطلقون النار علينا، لكننا نعلم أن حركة هذه القافلة تم التنسيق في شأنها مع السلطات الإسرائيلية»، وأضاف: «إذا كانت المعلومة (عن القافلة) لم تصل، إذا كان ذلك متعمداً أو أن هناك سبباً آخر، إنها تفسيرات نرغب في الحصول عليها». وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها قافلة للمنظمة الدولية لإطلاق نار منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس». ففي مايو (أيار)، خصوصاً، قتل موظف في الأمم المتحدة هندي الجنسية لدى تعرض شاحنته لإطلاق نار.