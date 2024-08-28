البحر الأحمر خالي من السفن العسكرية للولايات المتحدة.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الأربعاء، في خريطةً نشرها القطع البحرية الأميركية في منطقة غرب آسيا، دون أي وجود لسفن أو غواصات أو مدمرات أميركية في الوقت الحالي في البحر الأحمر.

وأشار الموقع إلى أنّه في خليج عمان وفي البحر المتوسط يوجد 18 قطعة بحرية أميركية، موزّعة كالتالي: في خليج عمان، يوجد الآن حاملتا طائرات مع 8 مدمرات أميركية، بينما يوجد في المتوسّط غواصة و3 مدمّرات و3 سفن برمائية، بينما لا توجد أيّ سفينة أو مدمرة أو غواصة في البحر الأحمر.

وأمس، صرّح قائد البحرية الأميركية في البحر الأحمر، الأميرال مارك ميجيز بأنّ القيادة الأميركية رفضت الاقتراحات بضرب اليمن بقوّة أكبر بسبب المخاوف من رد إيران. مع غياب الحضور الأميركي في البحر الأحمر.

وفي وقتٍ سابق، تحدّثت مجلّة "فورين بوليسي" الأميركية عن فشل العمليات البحرية الغربية المكثفة التي استمرت أشهر عدّة في وقف هجمات اليمن في البحر الأحمر.

واشنطن بلا حاملات طائرات في المحيطين الهندي والهادئ

و أكّدت صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية اليوم أنّ الجيش الأميركي، لم تعد لديه، وللمرّة الأولى منذ عقود، حاملات طائرات في المحيطين الهندي والهادئ.

وخشيةً من تصعيدٍ مُحتمل مع إيران، على خلفيّة ردّها المنتظر على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد إسماعيل هنية، كانت وزارة الدفاع الأميركية قد أمرت مؤخراً حاملة الطائرات "يو أس أس أبراهام لينكولن" بتسريع انتشارها من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط.

وفي وقتٍ سابق، تم إرسال حاملة الطائرات "يو أس أس ثيودور روزفلت"، إلى الشرق الأوسط أيضاً. وذكرت البحرية الأميركية في بيانٍ، الاثنين، أن السفينتين الحربيتين موجدتان حالياً في خليج عمان.

وتركت عملية إعادة الانتشار الولايات المتحدة من دون حاملة طائرات في المنطقة، للمرة الأولى منذ العام 2001، وقد وصف المدير السابق للاستخبارات في أسطول المحيط الهادئ، جيم فانيل، غياب مجموعة حاملات الطائرات عن المنطقة بـ"الأمر الخطير".