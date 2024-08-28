"الجهاد الإسلامي" تنعى 3 من عناصرها قتلوا في غارة إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - نعت حركة "الجهاد الإسلامي" اليوم الأربعاء، ثلاثة من عناصرها قتلوا في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند الحدود اللبنانية السورية.

وقالت الحركة في بيان: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وإلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية، الشهيد المجاهد أسامة موفق عريشة (39 عاما)، والشهيد المجاهد حسام زياد عريشة (39 عاما)، والشهيد المجاهد فراس حسين قاسم (37 عاما)".

وأضافت: "من كوادر سرايا القدس في ساحة سوريا، والذين ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الجهادي ضمن معركة طوفان الأقصى، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرة لسلاح الجو قامت بتصفية إرهابي بارز في قسم العمليات لحركة الجهاد الاسلامي على الحدود السورية اللبنانية يدعى فراس قاسم".

وأكد الناطق العسكري أن "قاسم لعب دورا مركزيا في تجنيد مخربين فلسطينيين لصفوف الحركة في لبنان، ليشاركوا في ارتكاب اعتداءات ضد إسرائيل".

وأضاف: "قُتل معه مخربون آخرون، كانوا في الطريق من سوريا إلى لبنان للعمل لصالح حزب الله".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" "عُلم في وقت سابق أن ركاب السيارة الأربعة الذين قُتلوا إثر غارة جوية، على طريق دمشق بيروت قبل ظهر اليوم، ينتمون إلى الجهاد الإسلامي ويعملون بتوجيهات من حزب الله. وكان الأربعة في طريقهم من سوريا إلى لبنان لمساعدة المنظمة في القتال ضد إسرائيل".

انفجار داخل مخيم نور شمس في طولكرم

أفاد مراسل قناة روسيا اليوم ، منذ قليل ، بوقوع انفجار داخل مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأشار المراسل إلى أن الانفجار، الذي وقع في وقت متأخر من مساء اليوم، أسفر عن أضرار مادية كبيرة في الموقع، دون تقديم معلومات مؤكدة حول وقوع إصابات بين السكان أو العناصر الأمنية. وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار قد يكون ناتجاً عن عبوة ناسفة أو قذيفة.

وذكر المراسل أن فرق الدفاع المدني والشرطة الفلسطينية هرعت إلى موقع الانفجار للقيام بعمليات الإخلاء وإزالة الركام، فضلاً عن محاولة تحديد سبب الانفجار بدقة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه المخيم توترات أمنية متزايدة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات مداهمة وملاحقة للمطلوبين في المنطقة، مما يزيد من حدة القلق بين السكان المحليين.

وفي أعقاب الانفجار، دعا العديد من السكان إلى ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المخيم لضمان سلامتهم وحمايتهم من تكرار مثل هذه الحوادث.