مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم وإصابات بالاختناق بين المواطنين

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأوردت مصادر محلية، أن المواجهات تركزت في مناطق وسط القرية، وبالقرب من المدارس و"كروم الشراقا"، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، تم علاجهم ميدانيًا.

ومنذ ساعات الصباح، أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية في مناطق المطينة والشرفا والمشاهد على إغلاق أبوابها، ومنعت حركة مرور المواطنين والمركبات على طول الشارع الرئيسي.

تصاعدًا في عمليات الاقتحام الإسرائيلية

يُذكر أنّ الضفة الغربية تشهد تصاعدًا في عمليات الاقتحام الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة قبل عشرة أشهر، ووفقًا لمصادر طبية فلسطينية، خلفت هذه الاعتداءات أكثر من 660 شهيدًا وحوالي 5400 جريح منذ أكتوبر الماضي.