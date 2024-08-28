45 شهيدًا حصاد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة منذ فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر طبية لوسائل الإعلام العربية بأن القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم أسفر عن استشهاد 45 فلسطينياً.

وذكرت المصادر أن القصف العنيف استهدف عدة مناطق في القطاع، مما تسبب في وقوع ضحايا ودمار واسع. كما أضافت المصادر أن فرق الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب استمرار القصف وتردي الأوضاع الأمنية.

وأضافت المصادر الطبية أن الكثير من المصابين في حالة خطيرة، وأن الأوضاع في المستشفيات قد تكون حرجة بسبب الضغط الكبير على الموارد الطبية.

الأمم المتحدة: وضع الفلسطينيين يتدهور بسبب الاعتقالات والتعذيب والتصعيد العسكري.

أفادت الأمم المتحدة، مساء اليوم، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشهد تدهوراً خطيراً نتيجة للاعتقالات والتعذيب والعنف المستمر من قبل المستوطنين. وأوضحت التقارير أن آلاف الفلسطينيين يتعرضون لممارسات قمعية تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب، بالإضافة إلى قيود شديدة على حركتهم وتعبيرهم.

وبحسب التقارير، تعاني العديد من الأسر الفلسطينية من تهجير قسري وتدمير لمنازلهم بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. كما تتعرض المناطق الفلسطينية لقيود مشددة تقيّد قدرتهم على الحركة والتعبير بحرية، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.

وفي سياق التصعيد العسكري، حذرت الأمم المتحدة من أن عملية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المتدهور أصلاً. ووفقاً للتقارير، ارتفعت أعداد القتلى في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 637، وهو أعلى عدد من الوفيات خلال الثمانية أشهر الأخيرة.

وأكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان. تزايد أعداد القتلى والانتهاكات المتزايدة تدق ناقوس الخطر حول ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وإنهاء التصعيد في المنطقة.

وزير الخارجية الإيطالي: بحثت مع نظيري الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة والبحر الأحمر

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، أنه ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأوضاع الحالية في قطاع غزة والبحر الأحمر. وأكد دي مايو أن إيطاليا والولايات المتحدة تتفقان على ضرورة دعوة الأطراف الإقليمية إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد في المنطقة.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن الاتصال تركز على تقييم الوضع الأمني والإنساني في غزة، بالإضافة إلى الأوضاع في البحر الأحمر وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي. ولفت إلى أهمية التنسيق بين روما وواشنطن لضمان استقرار المنطقة وتعزيز الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع.

وأكد تاياني التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تجنب التصعيد وتقديم الدعم اللازم للجهود الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع.