وزير الخارجية الإيطالي: بحثت مع نظيري الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني ، أنه ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأوضاع الحالية في قطاع غزة والبحر الأحمر ، وأكد دي مايو أن إيطاليا والولايات المتحدة تتفقان على ضرورة دعوة الأطراف الإقليمية إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد في المنطقة.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن الاتصال تركز على تقييم الوضع الأمني والإنساني في غزة، بالإضافة إلى الأوضاع في البحر الأحمر وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي. ولفت إلى أهمية التنسيق بين روما وواشنطن لضمان استقرار المنطقة وتعزيز الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع.

وفي السياق ذاته أكد تاياني التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تجنب التصعيد وتقديم الدعم اللازم للجهود الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع.

نتنياهو : الهجوم الاستباقي ليس نهاية المطاف وسنواصل جهود إعادة السكان

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتصريحات جديدة من الحدود الشمالية مع لبنان، حيث أكد أن الهجوم الاستباقي الذي شنته إسرائيل على لبنان ليس نهاية المطاف في مواجهة التهديدات. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية حتى تحقيق الأهداف المرجوة.

وشدد نتنياهو على أن العمليات العسكرية تهدف إلى حماية الأمن الإسرائيلي وضمان سلامة المواطنين. وأضاف أن الجهود ستتواصل لإعادة السكان إلى مناطقهم وضمان استقرار الأوضاع في المناطق المتضررة.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الوضع على الحدود الشمالية توترات متزايدة، مع استمرار العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله.

شكوك حول التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بسبب عدم مرونة إسرائيلية في محوري فيلادلفيا ونتساريم

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن هناك شكوكًا حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار عدم مرونة الجانب الإسرائيلي بشأن المحورين الرئيسيين في المفاوضات، وهما فيلادلفيا ونتساريم.

وأكد مصدر مطلع على المفاوضات للصحيفة أن الموقف الإسرائيلي، الذي يفتقر إلى المرونة حول هذين المحورين، يعرقل تقدم المحادثات ويزيد من تعقيد جهود التوصل إلى تسوية شاملة. وأضاف المصدر أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وعدم التوصل إلى حلول فعّالة في الأفق القريب.