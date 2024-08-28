الجيش الإسرائيلي: عملياتنا في الضفة الغربية تستهدف مسلحين وبنى تحتية إرهابية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أن العمليات العسكرية التي ينفذها في الضفة الغربية تستهدف بشكل رئيسي المسلحين والبنى التحتية الإرهابية ، وصرح مصدر عسكري أن هذه العمليات تأتي في إطار جهود مكثفة لمكافحة الأنشطة المسلحة وضمان التخلص من حركة حماس والقضاء عليها في المنطقة.

وأشار الجيش إلى أن العمليات تشمل ضربات دقيقة ضد أهداف تعتبرها إسرائيل ذات صلة بالأنشطة الإرهابية، كما يتم تنفيذها وفقًا لخطط استراتيجية تهدف إلى تقليص قدرات الجماعات المسلحة على تنفيذ الهجمات. وأكد الجيش أن هذه الخطوات تتماشى مع استراتيجيته الأمنية لضمان استقرار الوضع في الضفة الغربية ومواجهة التهديدات الأمنية.

الأمم المتحدة: متابعة التطورات في الضفة الغربية بقلق بالغ

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ تجاه التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، مشيراً إلى متابعة الأمم المتحدة المستمرة للأحداث منذ صباح اليوم.

وأكد المتحدث أن المنظمة الدولية تراقب الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد. وذكر أن الأمم المتحدة تواصل جهودها للتواصل مع الأطراف المعنية، مشدداً على أهمية حماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان في المنطقة.

"القسام" تتوعد إسرائيل بـ"مفاجآت قاتلة"

نعت "كتائب القسام" ثلاثة من أفرادها لقوا حتفهم في العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، متوعدة إسرائيل برد مفاجئ من الضفة والداخل المحتل.

وقالت في بيان: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية ثلة من فرسانها الميامين: الشهيد المجاهد القسامي قسام محمد جبارين والشهيد المجاهد القسامي أحمد مؤيد الصوص والشهيد المجاهد القسامي محمد نضال أبو زميرو (جميعهم من مخيم جنين)".

وأردفت "القسام" "ونحن نزف شهداءنا وكافة شهداء شعبنا الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني المتواصل، نؤكد على مواصلة مجاهديها التصدي لقوات الاحتلال في محاور عدة بالاشتباكات والعبوات الناسفة ضمن إستراتيجية واضحة وتكتيكات ومدروسة، وتشيد ببسالة المجاهدين من كل فصائل المقاومة الذين أروا جنود المحتل بأسهم بالتصدي والاشتباك".

وأضاف البيان: "الكتائب تبشر شعبنا العظيم وأحرار أمتنا والعالم، بأن المحتل الذي يحاول واهما كسر حالة المقاومة في شمال الضفة، سيتفاجأ بالموت والرد القادم الذي سيأتيه من جنوب الضفة ووسطها والداخل المحتل بإذن الله تعالى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك، فجر اليوم الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

وتتركز العملية في معظمها في منطقة طولكرم، لكن القوات تنفذ أيضا عمليات في جنين ومعسكر الفارعة بالقرب من طوباس.

وتم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين حتى الآن في اشتباكات وغارات لطائرات بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي.

وقطعت القوات الإسرائيلية الطرق على مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وحاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان، ومقري جمعيتي الهلال الأحمر وأصدقاء المريض.