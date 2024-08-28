لإجراء تحليل مخدرات.. عرض راقصة الساحل الشمالي على مصلحة الطب الشرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة أول وثان الشيخ زايد، عرض راقصة الساحل الشمالي "س" صباح باكر على مصلحة الطب الشرعي؛ لسحب عينة وإجراء تحليل مخدرات لها، بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتها أثناء إلقاء القبض عليها من فيلتها بمدينة الشيخ زايد.

وحرزت النيابة المواد المخدرة المضبوطة وقررت إرسالها إلى المعامل الكيماوية لفحصها وبيان ماهيتها وإدراجها في جدول المخدرات من عدمه.

وأمرت اليوم نيابة أول وثان الشيخ زايد، إخلاء سبيل الراقصة "س" بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه في اتهامها بنشر الفسق والتحريض عليها من خلال مقاطع فيديو في الساحل الشمالي.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن ملابسات ضبط الراقصة "س" على خلفية التحريض على الفسق والفجور، وتعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.

وقالت التحريات إن الراقصة تعمدت العري خلال مقاطع فيديو أظهرت فيها مفاتنها بملابس عارية، ونشرت مقاطع الفيديو والصور على صفحات منصات التواصل الاجتماعي تستعرض خلالها أجزاء من جسدها خلال وصلات رقص.

وأشارت التحريات إلى أن الراقصة "س" متهمة بالتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري وتعمد إثارة الغرائز، حيث رصدت أجهزة الوزارة نشاطها واستصدرت إذنًا من النيابة العامة بضبطها وإحضارها ثم تم القبض عليها في الشيخ زايد.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الراقصة قامت بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على خدش الحياء العام والفسق والفجور، وقامت بإحياء حفلات رقص في الساحل الشمالي بشكل خليع ومثير للغرائز.

اصطحبت مأمورية أمنية خاصة الراقصة "س" إلى مقر نيابة أول وثان الشيخ زايد، وذلك للتحقيق معها وسماع أقوالها في اتهامها بنشر الفسق والفجور وممارسة العلاقات غير الشرعية، وذلك عقب ضبطها بمسكنها في الشيخ زايد.

وبدأت نيابة أول وثان الشيخ زايد التحقيق مع الراقصة سلطانة ومواجهتها بالاتهامات الموجهة اليها من التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز وممارسة العلاقات غير الشرعية، والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.