سرقة بالإكراه واعتداء بالضرب.. كواليس اتهام سيدة و5 بلطجية باقتحام مخزن بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

فتحت نيابة أكتوبر أول، تحقيق في واقعة اتهام سيدة وخمسة أشخاص باقتحام مخزن مواد بناء وأسلاك كهربائية، مملوك لرجل أعمال وأستاذ جامعي، وسرقة محتوياته بالاكراه، وسرقة هاتف محمول ماركة "آيفون".

وكان المحامي الأول لنيابات استئناف القاهرة، أصدر قرارًا بفتح تحقيق قضائي في البلاغ رقم 2624 سنة 2023 جنح قسم أول أكتوبر.

وجاء في البلاغ الذي حرره المجني عليه وزوجته، أن تفاصيل الواقعة ترجع إلى أنه بعد وفاة مالك العقار الرئيسي وهو رجل أعمال وصاحب "مول تجاري" شهير بمدينة 6 أكتوبر، ترك خلفه ميراث استأثرت به زوجته لنفسها، وحرمت بناته من زوجته الأولى من الميراث.

وقال المبلغ وزوجته فى محضر الواقعة، إنهم حرروا عدة بلاغات اتهموا فيها زوجة رجل الأعمال الراحل، بالاستيلاء على الميراث، وصدر ضدها حكم من محكمة 6 أكتوبر؛ لعدم تسليمها الميراث إلى بنات زوجها، وقد تسببت تلك الوقائع في عدة خلافات بين الطرفين.

وتابع محرر البلاغ فيى المحضر، إنه يوم الواقعة اقتحمت المتهمة "زوجة رجل الأعمال الراحل"، مخزن العقار الذي يقطن فيه بنات زوجها المتوفىي، مستعينة بعدد من البلطجية، واستولت على محتوياته، وأثناء قيام المجني عليها بتصوير الواقعة، انقضت عليها الزوجة وسرقت هاتفها المحمول، كما اتهم محرر البلاغ الزوجة، بالاعتداء عليه في الشارع وأحداث إصابات به مما أدىي إلى فقدانه الوعي.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من الشهود الذين تواجدوا بمحيط الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروفها وملابساتها، وقدم محرر البلاغ مشاهد فيديو من كاميرات المراقبة التي صورت مشاهد الاعتراف.