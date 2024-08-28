من 48 لـ 72 ساعة.. أمريكا تبلغ دولا عربية بموعد ضرب إيران لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أبلغت الولايات المتحدة دولاً عربية، بينها لبنان، أن إيران قد تضرب إسرائيل خلال الـ48 إلى 72 ساعة المقبلة، حسبما أعلنت وسائل إعلام إيرانية.

وفي الوقت ذاته، ذكرت قناة الـ"MTV"، اللبنانية اليوم الأربعاء، أنّ اجتماعاً عُقد منذ ساعات في البنتاغون جمَع الملحقين العسكريين العرب في واشنطن، من بينهم الملحق العسكري اللبناني في سفارة لبنان.

وأشارت القناة، إلى أن الحاضرين في الاجتماع تبلغوا عن ردّ إيراني قريب متوقع خلال يومين أو 3 أيام، موضحة أن "الرد سيكون محدوداً ولن يُدخل المنطقة في حربٍ شاملة".