نسبة إعفاء 70%.. شروط الحصول على تيسيرات لسداد أقساط "الشقق والأراضي والفيلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت وزارة الإسكان، عن تيسيرات جديدة في سداد المستحقات للعملاء الحاجزين في الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والخدمية.
نسبة الإعفاء في التيسيرات الجديدة تصل لـ 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لمدة شهرين.
التيسيرات تسرى فى الحالات التالية:
1- الحالات الساري تخصيصها.
2- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز.
تُطبق التيسيرات بالشروط التالية:
1- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
2- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
3- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
4- الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
5- لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
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