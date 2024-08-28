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نسبة إعفاء 70%.. شروط الحصول على تيسيرات لسداد أقساط "الشقق والأراضي والفيلات"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، عن تيسيرات جديدة في سداد المستحقات للعملاء الحاجزين في الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والخدمية.

نسبة الإعفاء في التيسيرات الجديدة تصل لـ 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لمدة شهرين.

التيسيرات تسرى فى الحالات التالية:

1- الحالات الساري تخصيصها.

2- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز.

تُطبق التيسيرات بالشروط التالية:

1- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

2- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

3- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

4- الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

5- لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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