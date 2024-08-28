محافظ الجيزة: تحرير 36 محضر تمويني لمخابز بلدية وسياحية غير ملتزمة بمواصفات الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود حي المنيرة الغربية ومركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع الإدارات التموينية في تنفيذ عددًا من الحملات التموينية على المخابز البلدية والسياحي والبداليين التموينيين والمحلات العامة والأسواق؛ لمتابعة الالتزام بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز والأسعار المعلنة للسلع والمواد الغذائية، وعدم المغالاة علي المواطنين.

واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، على نتائج الحملات والتي أسفرت عن تحرير 26 محضر لمخالفات تم ضبطها وشملت 10 محاضر لمخابز بلدية و5 محاضر لمخابز سياحية ملتزمة بمواصفات وأوزان الخبز و11 مخالفة لمحال ومطاعم عدم وجود شهادة صحية بمركز البدرشين.

وتم تحرير 10 محاضر لمخالفات لمخابز بمنطقة الوحدة بحي المنيرة الغربية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.