شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الدولة المصرية تسعى بكل قوة لتحسين مناخ الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

أكد أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، أن الخطوة التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتشكيل لجنة مشتركة مع المحافظات لتحديد وترويج الفرص الاستثمارية، تعد من التحركات الاستراتيجية البالغة الأهمية في ظل التركيز الحكومي الحالي على تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وأضاف أشرف أبو النصر في تصريحات له، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حاسم، حيث تسعى الدولة المصرية بكل قوة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كما أن الحكومة الجديدة منذ اللحظة الأولى أدركت أن الاستثمار ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القوة الاقتصادية للدولة.

وأوضح أن التركيز على المحافظات كجزء من استراتيجية الاستثمار يمثل تحولاً نوعياً في السياسة الاقتصادية لمصر، حيث إن الاستثمار في المحافظات لا يسهم فقط في تحقيق التوزيع العادل لعوائد التنمية، ولكنه يساهم أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأكثر احتياجاً، مما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعى والاقتصادى للبلاد.

وأشار إلى أن التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمحافظات يعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية، كما أن هذه الشراكة ليست فقط ضرورية لجذب الاستثمارات، بل تتيح للمحافظات المشاركة الفعالة في عملية التنمية، مما يخلق بيئة استثمارية مستقرة ومتينة، تعكس الرغبة الحقيقية في تحقيق التنمية الشاملة.

وتابع: "إن دور القيادة السياسية واضح في هذا الإطار، حيث كانت توجيهات الرئيس السيسي للمحافظين الجدد في أول اجتماع لهم دليلًا على التزام الدولة بجذب الاستثمارات، وفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو من خلال تقديم حوافز مشجعة تضمن استقرار واستدامة المشاريع".