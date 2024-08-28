كشفت هيئة البث الإسرائيلية، انه "تم تهديد الجنود بالحبس بتهمة عدم طاعة الأوامر رغم أنهم يخدمون في غزة منذ بداية الحرب"، مشيرة الى أن "جنودا في غزة استدعوا لمحاكمات عسكرية بعد أن طلبوا فترات راحة بسبب الإنهاك".
وذكرت ان "قرابة ألف جندي يشاركون في العملية العسكرية شمال الضفة الغربية".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: جنود في غزة استدعوا لمحاكمات عسكرية بعد أن طلبوا فترات راحة بسبب الإنهاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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