هيئة البث الإسرائيلية: جنود في غزة استدعوا لمحاكمات عسكرية بعد أن طلبوا فترات راحة بسبب الإنهاك

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، انه "تم تهديد الجنود بالحبس بتهمة عدم طاعة الأوامر رغم أنهم يخدمون في غزة منذ بداية الحرب"، مشيرة الى أن "جنودا في غزة استدعوا لمحاكمات عسكرية بعد أن طلبوا فترات راحة بسبب الإنهاك".

وذكرت ان "قرابة ألف جندي يشاركون في العملية العسكرية شمال الضفة الغربية".