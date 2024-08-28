اعلنت السلطات الهولندية "استئناق الرحلات الجوية في مطار أيندهوفن في هولندا بعد عطل معلوماتي أدى إلى توقف حركة الطيران لساعات وأثّر على الخدمات الحكومية".

وتوقفت الطائرات لساعات عدة في هذا المطار الاقليمي (جنوب شرق) الذي يخدم نحو ثلاثين وجهة دولية.

وذكرت وكالة "إي ان بي" المحلية للأنباء أن "الركاب نقلوا في حافلات إلى مطارات أخرى، ما أسفر عن فوضى".

وأعلن الموقع الإلكتروني للمطار أن "الطائرة الأولى اليوم أقلعت للتو". ونصح الركاب بمواصلة التحقّق من جداول الرحلات.

ولم يتأثر بالعطل مطار سخيبول الواقع بالقرب من أمستردام، وهو أحد المطارات الرئيسية في أوروبا، وعمل بشكل طبيعي.