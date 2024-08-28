اعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن "رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ال ثاني تلقى اتصالا من وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه ناقشا فيه التطورات في غزة".
وفي وقت سابق، اشار وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، الى انني "أشدت خلال مباحثاتي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بدور الدوحة بالمفاوضات بشأن غزة"، مؤكدا اننا "ندعم الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية القطرية: وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير خارجية فرنسا ناقشا فيه التطورات في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.