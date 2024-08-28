الخارجية القطرية: وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير خارجية فرنسا ناقشا فيه التطورات في غزة

اعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن "رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ال ثاني تلقى اتصالا من وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه ناقشا فيه التطورات في غزة".

وفي وقت سابق، اشار وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، الى انني "أشدت خلال مباحثاتي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بدور الدوحة بالمفاوضات بشأن غزة"، مؤكدا اننا "ندعم الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة".