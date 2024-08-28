برنامج الأغذية العالمي علق تحركات طواقمه في غزة بعد إصابة شاحنة مساعدات بنيران إسرائيلية

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه "يعلق حتى اشعار آخر تحركات طواقمه في قطاع غزة بعد إصابة إحدى شاحناته بنيران اسرائيلية".
واشارت رئيسة برنامج الاغذية العالمي سيندي ماكين في بيان، الى أن "هذا الامر غير مقبول على الإطلاق، وهو الأحدث في سلسلة حوادث من دون طائل على صلة بالأمن، عرضت للخطر حياة (أفراد) فرق برنامج الأغذية العالمي في غزة".
وفي وقت سابق، اعلن متحدث باسم منظمة الامم المتحدة "اصابة شاحنة للمنظمة كانت ضمن قافلة مساعدات إنسانية تم التنسيق في شأنها مع السلطات الإسرائيلية، بنيران اسرائيلية في غزة من دون تسجيل سقوط قتلى".
واوضح المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك "مساء أمس، أصيبت شاحنة مساعدات إنسانية للامم المتحدة يمكن التعرف عليها بوضوح، كانت ضمن قافلة تم التنسيق بالكامل في شأنها مع القوات المسلحة الإسرائيلية بنيران إسرائيلية عشر مرات"، لافتا الى نجاة الشخصين اللذين كانا يستقلانها.
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